Viele lachende Gesichter beim Try-Out der Raiders

Ein herbstlicher Bilderbuch-Tag lockte am Freitag etliche junge Tiroler zum Try-out des Innsbrucker Footballclubs Swarco Raiders Tirol. Wer schließlich einmal in die Fußstapfen von Sandro Platzgummer treten will, der muss früh beginnen. Der Innsbrucker Vorzeige-Footballer steht mittlerweile ja beim NFL-Club New York Giants unter Vertrag.