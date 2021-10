Shiffrin feierte in Sölden ihren 70. Weltcupsieg, Liensberger Vierte

Mikaela Shiffrin heißt die Auftaktsiegerin im Damen-Ski-Weltcup. Der US-Superstar setzte sich am Samstag in Sölden knapp vor der Halbzeitführenden Lara Gut-Behrami (SUI) und der Slowakin Petra Vlhova durch. Katharina Liensberger wurde als beste ÖSV-Läuferin Vierte. Die Tirolerin Stephanie Brunner fiel nach Rang drei im 1. Durchgang in der Entscheidung weit zurück.