Shiffrin lud in Sölden zur 70er-Party, Liensberger knapp am Podest vorbei

Mit der Nummer eins auf Platz eins: Mikaela Shiffrin durfte zum bereits 70. Mal in ihrer Karriere im Weltcup auf das oberste Stockerl klettern. 9000 Zuschauer waren am Rettenbachferner dabei.

Sölden – Mikaela Shiffrin gewann am Samstag den alpinen Skiweltcup-Auftakt. Die US-Amerikanerin setzte sich im Riesentorlauf in Sölden mit 0,14 Sekunden Vorsprung auf Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (SUI) durch. Dritte wurde Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlkova (SVK/+1,30). Für Shiffrin war es der 70. Weltcupsieg. Katharina Liensberger verpasste als Vierte das Podest knapp, die Zillertalerin Stephanie Brunner fiel von Zwischenrang drei auf 17 zurück.

Shiffrin startete damit optimal in den Kampf um ihren vierten Gesamtweltcupsieg, ihre wohl schärfsten Rivalinnen um die große Kugel mussten sich am Samstag vorerst einmal dahinter einreihen. Der große Vorsprung im Ziel habe sie überrascht, auch wenn sie sich sehr wohlgefühlt habe, erklärte die 26-Jährige. "Aber man weiß nie. Ich hatte ein gutes Sommertraining. Die letzten zwei Wochen waren sehr fokussiert, wir haben gut zusammengearbeitet. Die Limits gehen immer höher", sagte sie im ersten ORF-Interview.

Die Österreicherinnen verpassten den ersten Sölden-Podestrang seit dem Sieg 2014 durch Anna Veith. "Es ist schon ein Wermutstropfen, wir wollten noch einmal angreifen", meinte Rennsportleiter Christian Mitter. Eine Wiedergutmachung nach 2020, als es Rang 15 durch Katharina Truppe, 17 durch Brunner und 19 durch Ramona Siebenhofer gab, war es freilich. Liensberger fehlten letztlich nur 9/100 auf das Stockerl. "Ich freue mich riesig. Ich denke, ich habe gute Schwünge gemacht. Ich habe schon gewusst, dass ich am Sölden-Hang noch was zu meistern habe", erklärte die Vorarlbergerin.

Der Steilhang ist in die Hose gegangen, ich weiß, wo ich die Zeit liegengelassen habe. Den ersten Lauf kann ich mitnehmen in die Saison. Ich stehe definitiv besser da als in den letzten Jahren.

Siebenhofer attackierte im zweiten Durchgang mehr und verbesserte sich von Rang zwanzig auf zehn. "Mit zwei guten Läufen würde ein besseres Ergebnis rausschauen", haderte sie mit der verhaltenen Fahrt in der Früh. Für Ricarda Haaser wurde es der 15. Platz. Brunner hatte sich eigentlich einen "Vollgas-Lauf" vorgenommen. "Der Steilhang ist in die Hose gegangen, ich weiß, wo ich die Zeit liegengelassen habe. Den ersten Lauf kann ich mitnehmen in die Saison. Ich stehe definitiv besser da als in den letzten Jahren."