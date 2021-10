Harrison Ford verlor Kreditkarte in Palermo: Von Fan zurückgegeben

Rom/Hollywood – Harrison Ford, der derzeit auf Sizilien Szenen für "Indiana Jones 5" dreht, hat Hilfe von seinen Fans bekommen. Der US-Schauspieler wählte den Badeort Mondello in Palermo, um sich ein paar Stunden zu entspannen. Der Hollywoodstar wurde dort von zahlreichen Schaulustigen bedrängt und suchte in einer Bar Zuflucht. Dabei verlor er seine Kreditkarte. Ein Fan fand die Karte und übergab sie Polizeibeamten.

Teile von "Indiana Jones 5" werden derzeit in Cefalú auf Sizilien, einem bekannten Badeort in der Nähe von Palermo, sowie in der Stadt Syrakus gedreht. Dort wurde auch eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch die Tunnels im Schloss Maniace aufgenommen, das mit spektakulären Effekten wie Explosionen, Rauch und Schüssen als Kulisse für mehrere Szenen zwischen Festland und Meer diente. Um die Dreharbeiten zu ermöglichen, wurde der gesamte Seeraum um das Schloss herum gesperrt.