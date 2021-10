Mann am Marktplatz in Innsbruck niedergeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Am Samstag gegen 4.30 Uhr in der Früh fragten zwei Unbekannte am Innsbrucker Marktplatz einen 30-Jährigen nach Zigaretten. Anschließend schlugen sie den Mann aus unbekannten Gründen von hinten nieder, sodass er mit dem Gesicht auf dem Asphalt aufschlug und dabei unbestimmten Grades verletzt wurde.