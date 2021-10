Zwei Skifahrer nach Kollision in Sölden mit Notarzt-Heli in Klinik geflogen

Sölden – Am Rettenbachgletscher in Sölden ereignete sich am Samstagvormittag abseits des großen Ski-Weltcup-Openings ein Skiunfall. Gegen 10 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Skifahrern. Ein 65-jähriger Deutscher und ein 34 Jahre alter Italiener sind aus bisher ungeklärter Ursache auf der Skipiste kollidiert.