Die jungen Haie zahlten Lehrgeld, Kufstein hadert mit der Torlosigkeit

Am 2. Spieltag der 3. Eishockey Liga war es soweit – das Farmteam des HC Innsbruck absolvierte sein erstes Match gegen Erwachsene – und das war beim 0:7 gegen das so starke Hohenems (schon zum Auftakt 9:0-Sieger gegen Kufstein) auszumachen. Es steht bei den Haien rund um Headcoach Manfred Chizzali aber ohnehin die Entwicklung im Vordergrund. Außerdem sind die Innsbrucker zusätzlich in der ICE Young Stars League gefordert, wo man am Donnerstag und Sonntag ebenfalls im Einsatz war.