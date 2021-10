Ein Sieg mit bitterer Note: Schwaz scheiterte im Europacup

Nikosia – Mut, Wille und Kämpferherz. All das nahmen die Schwazer Handballer mit auf die Insel. Auf Zypern setzten Spielmacher Gerald Zeiner und Co. in einem packenden Europacup-Rückspiel gegen Famagusta alles auf eine Karte, um das Handball-Wunder doch noch zu schaffen. Nach der 24:27-Niederlage im Hinspiel musste ein Sieg her. Der gelang auch, fiel mit 26:25 (12:10) aber einen Tick zu niedrig aus, um die Tür in die dritte Runde des European Cups aufzustoßen.