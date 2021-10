22-Jähriger bei Paragleitabsturz im Stubaital verletzt

Neustift – Bei einem Paragleitunfall in Neustift im Stubaital wurde am Samstag ein 22-jähriger Italiener unbestimmten Grades verletzt. Kurz nach 12.20 Uhr hatte der junge Mann in einer Höhe von 300 bis 400 Metern eine „Spirale“ eingeleitet, die sich jedoch aus unbekannter Ursache bis zum Boden fortsetzte.