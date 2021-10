VC Tirol verlor in Klagenfurt knapp, Spitzenspiel steigt in Linz

Schon am Sonntag (16 Uhr) wartet in der Austrian Volley League der Damen die nächste harte Nuss, wenn die zweitplatzierte Mannschaft von Obfrau Therese Achammer beim Leader aus Linz gefordert ist.

Einen Dämpfer setzte es indes für TI-wellwasser-Volley. Die Tirolerinnen kassierten auswärts in Wien gegen SG NÖ Sokol/Post eine 1:3-Niederlage. Nach drei Siegen ist die zweite Saison-Niederlage damit ein kleiner Rückschlag. Schon am Nationalfeiertag folgt ein Heimspiel gegen die UVC Graz. In der 2. Bundesliga indes durfte TI II am Samstag über einen 3:0-Auswärtssieg gegen Supervolley Wels jubeln.