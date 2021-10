Novartis: 90 Tabletten bringen fast 50.000 Lebensjahre

Wien – 2020 leistete das Unternehmen 1,1 Milliarden Euro direkte Wertschöpfung, durch Vorleistungsbeziehung entlang der Lieferkette. Durch den Konsum von Beschäftigten bei Novartis und deren Zulieferer wurden weitere 682 Millionen Euro ausgelöst, erklärt Dennis Ostwald vom WifOR Institute. In einer neuen Studie wurde der ökonomische Fußabdruck von Novartis und die volkswirtschaftliche Bedeutung von Novartis in Österreich dargestellt. Durch indirekte und induzierte Wertschöpfung sind über 1,7 Mrd. Euro an Bruttowertschöpfung und damit BIP-Beitrag mit der Geschäftstätigkeit von Novartis in Österreich verknüpft. Das entspreche in etwa dem Gesamtvolumen des Exportes von Österreich im Jahr 2020 in die Westbalkanländer (ca. 1,5 Mrd. Euro).