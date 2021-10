Corona-Entwicklung sorgt in Tirol für heftige Debatten um Schulreisen

Ist die Wienfahrt möglich? Derzeit herrscht in den Chatforen, sowohl bei Eltern, Schülern als auch Lehrern, Hochbetrieb.

Innsbruck – Vor Corona stellten sich Schüler vor der Wienfahrt meist nur die Frage, wie sie sich während der Busfahrt gen Osten die Zeit vertreiben. Nun läuft die ganze Aktion unter dem unschönen Wort „Risikoabwägung“. In Chatgruppen wird heftig diskutiert, in den Schülergruppen, aber auch in den Elterngruppen. Man kann auch davon ausgehen, dass die Lehrpersonen sehr viel zu besprechen haben.