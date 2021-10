Mutige Kunst im Dach der Schwazer Stadtpfarrkirche

Ihre Augen funkeln, die schwarzen Locken wippen hin und her, während sie nachdenklich den Kopf schief legt. Mit ruhiger Stimme erzählt sie, was hinter ihren Bildern steckt. Versucht, die vielen Stunden Arbeit in Worte zu fassen. Denn die Künstlerin hat die Vergänglichkeit und das Endliche des sinnlichen Lebens auf die Leinwand gebracht. Und zwar auf ganz spezielle Art. Zum einen sind ihre Werke so klar, körperlich und wissenschaftlich, und zum anderen doch so philosophisch, vielschichtig und emotional. Sie malt das „Zuendesein“ als Metamorphose zu etwas Neuem – von der Raupe zum Schmetterling. „Es ist eine Innenschau, in der man selbst erforschen kann, was es in einem auslöst“, sagt Liner.