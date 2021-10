Eine fast unbekannte Tiroler Erfolgsgeschichte

Matthias Georg Kendlinger (56) und Sohn Max (23) mit der Partitur von Vater Kendlingers 2. Symphonie. Auszüge daraus wird Max am Samstag in Erl dirigieren.

Schwendt, Innsbruck –Matthias Georg Kendlinger, Dirigent und Komponist, eröffnet das Gespräch ohne größere Umschweife: „Unser Orchester kennt man in Tirol mehr oder weniger gar nicht“, lautet die nüchterne Einschätzung des weitgereisten Künstlers, der aus dem Kaiserwinkl stammt und samt Familie immer noch in Schwendt wohnt. Denn: „Ich bin Tiroler mit Leib und Seele.“

Der Zufall führte Kendlinger vor langer Zeit nach Lemberg (Lwiw), eine Großstadt in der Westukraine, die 150 Jahre lang unter Herrschaft der Habsburger stand. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 reisten Kinder aus der Ukraine zur Erholung in den Kaiserwinkl. „So entstand der Kontakt, sonst wäre ich im Leben nicht nach Lemberg gekommen“, ist sich Kendlinger sicher.