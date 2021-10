Verstappen holte Austin-Pole vor Hamilton, Perez starker Dritter

Verstappen holte in Austin seine bereits neunte Pole Position in dieser Saison.

Austin – WM-Leader Max Verstappen hat Lewis Hamilton überraschend die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix der USA weggeschnappt. Der Niederländer distanzierte seinen Mercedes-Kontrahenten am Samstag in Austin um zwei Zehntelsekunden und brachte sich in eine ausgezeichnete Position, das Rennen in Texas erstmals zu gewinnen. Der fünffache Austin-Sieger Hamilton muss am Sonntag (21.00 Uhr/TT.com-Live-Ticker) zudem im Red-Bull-"Sandwich" zwischen Verstappen und Sergio Perez beginnen.