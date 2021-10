Beim Bluatschink ums Eck: Neues Album der Lechtaler Liedermacher

Bach/Lechtal – Bands wie Bluatschink muss man an dieser Stelle eigentlich nicht extra vorstellen. Für die wenigen, die noch nie auf einem Konzert waren, nur ganz kurz: Deren Geschichte beginnt 1990 mit einem ersten formidablen Gig. Der Gruppenname leitet sich von der Lechtaler Sagengestalt ab, die in den eisigen Fluten des Lech ihr Unwesen treibt.

In den Songs wurden Themen wie Umweltschutz, Regionalität oder Direktvermarktung bereits Anfang der 90er-Jahre auf die Bühne gebracht, der Erhalt der wunderbaren Natürlichkeit des Lechtales stand im Fokus. Damals waren Toni Knittel und sein ursprünglicher Duo-Partner Peter Kaufmann zuerst zwar oft nur einsame Rufer in der Wüste, aber die Fan-Gemeinde wurde schnell größer, und innerhalb weniger Jahre etablierten sich die Lechtaler Liedermacher in der Elite der heimischen Musikschaffenden.