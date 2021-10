Pierre Littbarski bei „Masked Singer" als Hammerhai enttarnt

Köln – Ein Hai mit bekannten Beinen: Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Der 61-Jährige steckte im Kostüm eines Hammerhais in neonfarbener Taucher-Montur. Da ihm die Zuschauer am Samstagabend zu wenige Stimmen gaben, musste der Sport-Star seine wahre Identität enthüllen. "Weißt du, wie schwer das ist, so gerade zu stehen?", sagte der gebürtige Berliner, als er seine Maske abgezogen hatte.