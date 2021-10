Weltgrößter Ölexporteur Saudi-Arabien will 2060 klimaneutral sein

Riad – Saudi-Arabien, der weltweit größte Erdölexporteur, strebt in knapp 40 Jahren die Klimaneutralität an. Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte am Samstag in einer aufgezeichneten Rede, sein Land wolle „bis 2060“ rechnerisch keine zusätzlichen Treibhausgase mehr produzieren. Möglich sein soll das durch den „Ansatz einer Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff“. Der Kronprinz machte die Ankündigung wenige Tage, bevor der Weltklimagipfel beginnt.