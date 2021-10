14-Jährige in München getötet: Suche nach Verdächtigem (17) geht weiter

München – Ein 14-jähriges Mädchen ist am Sonntagmorgen tot in der Wohnung seiner Eltern in München aufgefunden worden. Das Mädchen habe Gewalteinwirkungen aufgewiesen, man gehe von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Tatverdächtig sei ein 17-jähriger Münchner, der mit dem Mädchen befreundet gewesen sei. Nach ihm werde auch am Montag weiter gefahndet.