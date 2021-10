Meister Linz-Steg war für den VC Tirol knapp nicht zu biegen

Innsbruck, Linz – Der Erfolgslauf der Volleyballerinnen vom VC Tirol fand am Wochenende in der Damen-Bundesliga AVL Damen ein Ende: Nach der knappen 2:3-Niederlage in Klagenfurt tags zuvor mussten sich die Innsbruckerinnen gestern dem Meister Linz geschlagen geben. Trotz 0:3(-24, -20, -21)-Ergebnis hielt man gut mit, ging zu Beginn sogar klar in Führung und blieb dann auf Augenhöhe. „Ich bin so stolz auf mein Team. Alle haben bis zum Ende gekämpft“, lobte Trainer Facundo Morando.