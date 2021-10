52-Jähriger in Matrei in Osttirol mit Auto tödlich verunglückt

Matrei in Osttirol – Am Sonntagvormittag ereignete sich in Mattersberg (Gemeinde Matrei in Osttirol) ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße unterwegs. Er fuhr von einem Bauernhof talwärts. Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand und stürzte etwa 20 Meter in einen Graben ab. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen.