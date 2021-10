Bischof Glettler: Vermeidung von Selbsttötung oberste Priorität

Wien – Die letzte Lebensphase gehört zum Leben dazu, deshalb sei beim Todeswunsch auch schwerkranker Menschen größte Zurückhaltung geboten. Das sagte der in der Bischofskonferenz für Lebensschutz zuständige Innsbrucker Bischof Hermann Glettler im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ zur Causa Sterbehilfe. Die Erfahrung vieler Betroffener zeige, dass auf den „ersten Impuls“ des Sterbewunsches eine Phase der Klärung und des Abschieds folge, die nicht übergangen werden sollte.

„Die Vermeidung von Selbsttötungen muss in einer humanen Gesellschaft oberste Priorität haben“, befindet Glettler. Er zolle dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum assistierten Suizid Respekt. Das Verfassungsgericht, das eine Neuregelung beauftragt habe, habe „mit dem Zugeständnis der Option, sich das Leben zu nehmen, aber für einen Dammbruch gesorgt“. Glettler meint, die bestehende Patientenverfügung hätte ausgereicht, um eine humane Sterbebegleitung zu gewährleisten.

Wie berichtet, haben sich Türkise und Grüne auf einen neuen gesetzlichen Modus der Sterbehilfe geeinigt. Wer Beihilfe zum Suizid beanspruchen will, kann ab 2022 eine Sterbeverfügung errichten. Der Zugang ist auf dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Menschen beschränkt. Ausgeschlossen sind Minderjährige. In Apotheken wird ein letales Präparat zu bekommen sein.

Die Diakonie beklagt die kurze Begutachtungszeit zur neuen Sterbehilfe-Regelung. Dass nur drei Wochen vorgesehen sind, sei „skandalös“, sagte Direktorin Katharina Maria Moser in der ORF-„Pressestunde“. Weil die Neuerung ab 1. Jänner 2022 gelten soll, ist der Fristenlauf zeitlich beschränkt. Lediglich drei Wochen bleiben für die parlamentarische Begutachtung. Das Gesetz soll im Dezember im Parlament beschlossen werden.

Auch dass bei einer so sensiblen Causa hinter verschlossenen Koalitionstüren verhandelt worden sei, missfällt Moser. Offen ließ sie, wie die Diakonie in ihren Einrichtungen auf den Wunsch nach Sterbehilfe reagieren wird. Ob allfällig gegründete Vereine in die Diakonie-Häuser hineingelassen würden, um dort bei Selbstmord zu assistieren, ist für Moser noch zu überlegen. Klar sei, dass die Diakonie kein Anbieter von assistiertem Suizid werde. Ihre Aufgabe sei Palliativ- und Hospizversorgung.