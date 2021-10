Abgesetzter sudanesischer Regierungschef nach Hause gebracht

Khartum – Der sudanesische Ministerpräsident Abdalla Hamdok ist einen Tag nach dem Militärputsch in sein eigenes Haus zurückgekehrt. Hamdok sei am Dienstagabend „zurück in sein eigenes Haus im Bezirk Kafouri begleitet“ worden, sagte ein Armeevertreter der Nachrichtenagentur AFP. Rund um sein Haus seien „Sicherheitsmaßnahmen“ ergriffen worden. Ob Hamdok unter Hausarrest steht, blieb zunächst unklar.