Café am Pradler Friedhof soll die Leute zusammenbringen

Als ehemalige Geschäftsfrau – sie betrieb rund 40 Jahre lang das „Speckladele“ in der Altstadt – kennt sie sehr viele Leute, mit ihrer besonders offenen und kommunikativen Art geht sie aber auch aktiv auf unbekannte Menschen zu. In vielen Gesprächen habe sich der Eindruck verfestigt, dass am Friedhof ein Treffpunkt fehlt: „Viele ältere Menschen sind einsam, würden gern zusammensitzen und sich mitteilen.“ Doch abgesehen von einigen Bänken, etwa beim Urnenfriedhof im nördlichen Teil, gebe es dafür am Friedhofsareal keine Möglichkeiten. „Viele Senioren verkommen in ihren Wohnungen“, ergänzt Eder, Einsamkeit und Kommunikationsmangel seien auch gesundheitsschädlich. Umgekehrt hätten ältere Menschen „so viele Ideen, so viele unentdeckte oder verschüttete Talente“.