Tiroler Städte haben kein Interesse am Baumschutz

Mit einer so genannten Baumschutzverordnung sollten insbesondere Tiroler Städte zum Schutz von Baumgruppen beitragen, die für das Stadtbild und das Stadtklima wichtig seien.

Innsbruck – Müssen Bäume in den Ballungszentren weichen, gibt es meist Protest. Beschwerden über mangelnden Baumschutz häufen sich. Doch kommt es darauf an, zieht sich die Kommunalpolitik zurück. Der Tiroler Landtag bzw. die Landesregierung musste jetzt diese bittere Erfahrung machen. Im März forderte das Hohe Haus die schwarz-grüne Landesregierung auf, das Naturschutzgesetz mit dem Ziel zu evaluieren, den Schutz von besonderen Bäumen (Naturdenkmäler) zu verbessern. Mit einer so genannten Baumschutzverordnung sollten insbesondere Tiroler Städte zum Schutz von Baumgruppen beitragen, die für das Stadtbild und das Stadtklima wichtig seien.