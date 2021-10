Facebook kämpft mit Gesichtsverlust, Branche vor Umbruch

Whistleblowerin Frances Haugen hat vor dem US-Kongress eine strenge Regulierung des Online-Riesen gefordert. Facebook schade Kindern, heize die Spaltung an und schade der Demokratie.

Innsbruck, Wien – „Das Internet ist wie ein sehr kompliziertes Ballett“, sagt Matthias C. Kettemann, Internetexperte und Plattformforscher an der Uni Innsbruck. „Erst wenn etwas schiefläuft, merkt man, wie schwierig das alles eigentlich ist.“ Und schief lief für Facebook in letzter Zeit einiges.