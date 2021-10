Das Erfolgsgeheimnis des HCI: „Die Jungs stellen das Team an erste Stelle“

Innsbruck – „Es war eine Megapartie“, stellte Haie-Obmann Günther Hanschitz nach dem 2:1-Heimsieg der Haie am Samstagabend in der Tiwag-Arena fest. In Zahlen gegossen ist die jüngste Serie der Innsbrucker – Hanschitz: „Im Endeffekt haben wir ja eine vermeintliche No-Name-Mannschaft“ – beeindruckend: Von den letzten sechs Spielen wurden fünf bei drei Siegen in Serie gewonnen, aus den ersten 13 Spielen gingen insgesamt acht Siege hervor. Das hätte den Haien vor dieser Saison niemand zugetraut. „Aber wir sind ein kompaktes Team und das ist momentan der Schlüssel zum Erfolg“, lobt Hanschitz das Kollektiv.