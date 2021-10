Orbán zieht mit Brandrede gegen EU in den Wahlkampf

Orbán regiert mit seiner Partei Fidesz seit fast zwölf Jahren in Ungarn. Kritiker werfen ihm den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Korruption und Vetternwirtschaft vor. Seine Regierung ist in zahlreiche schwere Konflikte mit der EU verwickelt, so etwa im Hinblick auf den Zustand des Rechtsstaats in Ungarn. Seit 2018 läuft ein so genanntes Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags gegen Ungarn.