Südtirols LH Kompatscher: „Wünschen uns stabile Verhältnisse in Wien“

Innsbruck, Bozen – Politisch ist in Südtirol derzeit einiges in Bewegung, schließlich wird in zwei Jahren wieder gewählt. Zuletzt kündigte der amtierende Landeshauptmann Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei) an, er wolle noch im Oktober bekannt geben, ob er neuerlich antreten wird. Damit wird allerdings fix gerechnet, diese Woche dürfte sich Kompatscher erklären. „Es stimmt. Ich habe gemeinsam mit meiner Familie eine Entscheidung getroffen“, meinte er bereits Ende September.