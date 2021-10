Der Vergleich macht sicher: Tests des Vereins für Konsumenteninformation

Welche Krapfen schmecken am besten? Um Konsumenten Produkte empfehlen zu können, werden sie genau getestet.

Wien – Welche Skibrillen bestehen den Kratztest, wie viele Handys überleben Stürze aus 80 Zentimetern Höhe, und hält die Ladedauer der E-Bike-Akkus auch wirklich, was die Angabe verspricht? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) prüft jedes Jahr Produkte des täglichen Lebens, Nahrungsmittel, Dienstleistungen, Finanzprodukte, Versicherungen oder die sozialen und ökologischen Produktionsstandards von Unternehmen. Insgesamt 160 Untersuchungen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt, darunter 32 Eigentests, 62 Überprüfungen wurden in Kooperation mit anderen, oft internationalen Einrichtungen abgewickelt, berichtet der VKI in seinem Tätigkeitsbericht 2020, der nun vorgestellt wurde.