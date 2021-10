Brandserie in Stanz: 16-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht

Brand eines Schuppens in Stanz bei Landeck (Archivfoto).

Stanz – Eine Serie von Brandstiftungen im Raum Stanz dürfte vor der Klärung stehen. Wie die Polizei am Montag berichtete, konnte im Zuge der Ermittlungen ein Jugendlicher ausgeforscht werden, der im Verdacht steht, zwischen 4. September und 17. Oktober vier Brände gelegt zu haben. Ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude, ein Geräteschuppen und zwei Wohnhäuser gingen in dem Zeitraum in Flammen auf – der dadurch verursachte Schaden dürfte beinahe eine Million Euro betragen.