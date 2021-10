Brandserie in Stanz bei Landeck: 16-jähriger Verdächtiger in Haft

Am 25. September brannte in Stanz ein Wohnhaus samt Wirtschaftsgebäude. Die Feuerwehren standen im Großeinsatz. © zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Stanz – Eine Serie von Brandstiftungen in Stanz bei Landeck dürfte vor der Klärung stehen. Wie die Polizei am Montag berichtete, konnte im Zuge der Ermittlungen ein Jugendlicher ausgeforscht werden, der im Verdacht steht, zwischen 4. September und 17. Oktober vier Brände gelegt zu haben. Ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude, ein Geräteschuppen und zwei Wohnhäuser waren in dem Zeitraum in Flammen aufgegangen – der dadurch verursachte Schaden dürfte beinahe eine Million Euro betragen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Einheimischen. Laut Polizei hat er sich bisher zu einem der Brände bekannt. Sein Motiv ist noch unklar. Laut Ermittler Andreas Wurm werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Angaben gemacht. Weitere Ermittlungen laufen noch.

Der Jugendliche wurde am vergangenen Freitag in die Justizanstalt nach Innsbruck eingeliefert.

Vier Brände zwischen 4. September und 17. Oktober

Am 4.September wurde auf dem Dachboden eines Einfamilienhauses Feuer gelegt. © ZOOM.TIROL

Der erste Brand in Stanz ereignete sich am 4. September: Das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses fing Feuer. Der Sachschaden hielt sich eher in Grenzen, das Haus blieb bewohnbar.

Am 25. September brannte dann ein Wirtschaftsgebäude. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, auch sämtliche Tiere – Kühe, Pferde, Fohlen und Kälber – wurden in Sicherheit gebracht. Ursprünglich war man dabei von einer technischen Ursache ausgegangen.

Am 2. Oktober kam es zu einem Stadelbrand. Die Geräte im Schuppen – ein Schlepper, eine Mähmaschine, zwei Motorsägen und ein Motorrad – wurden komplett zerstört. Die vierte dem Jugendlichen zur Last gelegte Tat ereignete sich Mitte Oktober. Auch hier war laut Landeskriminalamt ein Wohnhaus betroffen. Dabei blieb es aber beim Versuch. Der Dachstuhl sollte in Brand gesetzt werden.

Den Bränden waren laut den Ermittlern zwei Dinge gemein: Die betroffenen Häuser bzw. Objekte befanden sich im Ortszentrum und die Taten sollen sich jeweils am Wochenende ereignet haben. (TT.com, APA)