Putzenbacher feiert Aktionstage mit WMF

Seit mehr als 180 Jahren ist die Firma Putzenbacher Garant für Qualität, herausragenden Service und beste Beratung. Heute wie damals ist Putzenbacher die erste Adresse für Haushalts- und Spezialwaren in Innsbruck. © Putzenbacher

Die Geschichte der Firma Putzenbacher in Innsbruck nahm bereits 1833 ihren Anfang. Damals wurde das Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet. Es ist somit eines der ältesten und traditionellsten Geschäfte in Tirol.

Auf dieser über 180-jährigen Tradition bauen Thomas Klausner und Klaus Razenberger weiter auf. Das Duo hat das Spezial­geschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt. Stete Sortimentsüberwachung, Markenqualität und zuvorkommende und fachkundige Beratung gehören ebenso dazu wie Investitionen in Innovationen.

Bei Putzenbacher finden Kunden alles für gehobene Tisch-, Ess- und Kochkultur von Markenherstellern wie WMF, Silit, Le Creuset, Woll, Riess u. v. m. © Putzenbacher

Nicht verändert hat sich in all den Jahrzehnten die erfolgreiche Philosophie, alles anzubieten, was in einem Haushalt gebraucht wird. Das Sortiment reicht von Waschschüsseln über ein großes Bettensortiment bis hin zu hochwertigen Küchenprodukten. Modern, zeitgemäß und übersichtlich präsentiert Putzenbacher die wichtigsten Markenhersteller für Tisch­kultur und Küche. So wird etwa das große WMF-Studio laufend um die neuesten Produkte erweitert – wie mit dem WMF Vitalis-Topf. Er gilt als die kleinste Profiküche der Welt: Mit nur einem Topf kann man kochen, dämpfen, rösten, braten und schmoren.

„Qualifizierte Beratung und bester Service – wie z. B. tirolweite Gratislieferung – stehen bei uns im Vordergrund.“ - Thomas Klausner „Ob Schlafen, Küche, Tisch oder Bad – wir führen hochwertige Markenprodukte und ausgesuchte Artikel in verschiedenen Preisklassen.“ - Klaus Razenberger

Nun gibt es den Aroma-Dampfgarer auch in runder Ausführung mit 28 cm Durchmesser und 5 l Volumen. Das leicht zu entnehmende Aroma-Garblech bietet viel Platz für Zutaten. Über den Deckel aus hitzebeständigem Güteglas und einem Dichtungsrand aus Silikon kann der Kochvorgang beobachtet werden. Ein integriertes Thermometer (bis 100 °C) zeigt die Temperatur an. Wichtig ist auch, dass die innovativen Hohlgriffe beim Kochen nicht heiß werden und der TransTherm® Allherdboden auf jedem Herd, auch Induktion, funktioniert. Topf und Garblech sind spülmaschinen- und backofenfest.

Putzenbacher bietet auch WMF-Messer mit der Performance-Cut-Technik an. WMF steht in der Tradition der Messerschmiede und verwendet auf dieses Handwerk besondere Sorgfalt. Prüfungen ergaben, dass WMF-Haushaltsmesser, die mittels „Performance-Cut-Technologie“ gefertigt sind, die Norm für Schneid­leistung um das Doppelte übertreffen. Egal, ob für Küche, Tisch, Hausrat oder Bad, Putzenbacher hält für jeden Bereich hochwertigste Markenprodukte in verschiedenen Preisklassen bereit.

Kompetent beraten zu Matratze, Lattenrost und Schlafsystem vom Putzenbacher-Team (v. l.): Klaus Razenberger, Anna Maria Fritz und Thomas Klausner. © Putzenbacher

Spezialist in Sachen Schlaf und Gesundheit

Seit 50 Jahren beschäftigt sich die Firma Putzenbacher mit dem Thema „gesunder Schlaf“. Denn das sicherste Mittel, sich die Gesundheit zu ruinieren, ist ein „krankes Bett“. Zugleich ist erholsamer Schlaf die Grundlage für eine gute Gesundheit.

Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax-Gesundheitsbett und Sembella. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis. Die Beratung steht bei Putzenbacher auch hier an erster Stelle. Schließlich gibt es beim Kauf einer Matratz­e oder eines Lattenrostes einiges zu beachten.