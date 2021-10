Bewölkter Feiertag, dann geht der Oktober sonnig und föhnig zu Ende

Innsbruck ‒ Der Goldene Herbst zeigte sich in den vergangenen Tagen in Tirol von seiner allerbesten Seite. Die gute Nachricht: Auch die letzten Oktober-Tage versprechen meist sonniges und ruhiges Herbstwetter. Ein kleine Ausnahme: Der Nationalfeiertag am Dienstag wird vorübergehend etwas wechselhaft und bewölkt.

Das Zusammenspiel zwischen einem ausgeprägten Mittelmeertief und einer aus Westen kommenden Störungszone sorgen am Dienstag für leicht unbeständiges Wetter. Teils sonnig ist es zunächst in Nordtirol. Gegen Mittag zieht es etwas zu und im weiteren Verlauf können laut Reinhard Prugger von den meteo experts „vereinzelt ein paar Regenspritzer dabei sein". Die Höchsttemperaturen liegen um die 13 und 14 Grad.

Bereits zur Wochenmitte bessert sich die Lage wieder. Die „schwache Front" zieht laut Prugger am Mittwoch wieder ab und der Hochdruckeinfluss nimmt kontinuierlich zu. Vor allem am Donnerstag und Freitag darf man sich über sonniges Herbstwetter freuen. Im Inntal sind sogar Temperaturen um die 16 Grad möglich.

Am letzten Oktoberwochenende gerät das Land im Vorfeld eines ausgeprägten Tiefdruckkomplexes über dem Atlantik in eine zunehmend kräftige, föhnige Südströmung. „Föhnstürme gehören zum Herbst wie Berge zu Österreich", so Meteorologe Manfred Spatzierer von der Österreichischen Unwetterzentrale. „Dabei sorgt der Föhn in den kalten Jahreszeiten besonders in mittleren Lagen für eine deutliche Erwärmung der Luft“.