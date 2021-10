"Ötzi"-Finderin mit "Großem Tiroler Adler Orden" ausgezeichnet

Innsbruck, Bozen – Die Deutsche Erika Simon, die am 19. September 1991 mit ihrem Mann Helmut in 3210 Metern Höhe am Tisenjoch im Südtiroler Teil der Ötztaler Alpen die über 5300 Jahre alte Gletschermumie "Ötzi" gefunden hatte, ist vom Land Tirol ausgezeichnet worden. Sie erhielt am Montag von LH Günther Platter (ÖVP) den "Großen Tiroler Adler Orden" verliehen. Simon habe mit ihrem bereits verstorbenen Mann ein "einzigartiges Schlüsselloch zu unserer Vergangenheit aufgesperrt", hieß es.