Festakt zum Nationalfeiertag heuer als Hybrid-Event

Wien – Heute tritt das Klimaticket in Kraft. Die Zugfahrt nach Wien macht aber dann keinen Sinn, wenn man glaubt, mit Tausenden am Heldenplatz den Feierlichkeiten des Nationalfeiertages beizuwohnen. Denn wegen der Corona-Pandemie wird der heutige Nationalfeiertag hauptsächlich digital zelebriert. Die Leistungsschau des Bundesheers findet wie die Führung durch das Parlament großteils im Internet statt. Am Heldenplatz werden trotzdem 100 Rekruten angelobt, danach gibt es einen Eurofighter-Überflug samt Fallschirmabsprung.