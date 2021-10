Startrompeter Moschberger gastiert in Telfs

Telfs – Eigentlich hätte der Auftritt des international bekannten deutschen Trompetenvirtuosen Christoph Moschberger im Telfer Rathaussaal schon am 1. Oktober in Szene gehen sollen – nach einer krankheitsbedingten Verschiebung ist es nun aber so weit: Am Samstag, den 30. Oktober, um 20 Uhr gibt sich Moschberger (der mit zahlreichen Popstars sowie Größen von Barbra Streisand bis Thomas Quasthoff gearbeitet hat und inzwischen in Pfaffenhofen lebt) gemeinsam mit der österreichischen Blasmusikformation Da Blechhauf’n die Ehre.