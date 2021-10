die_regisseur*innen fordern Kurswechsel

Die Gruppe der 42, die unter dem Hashtag „#die_regisseur*innen“ agiert, fordert nun einen radikalen Kurswechsel in der Vertretung der Regiesparte: „Es ist an der Zeit, eine filmpolitische Ära einzuläuten, die auf Gleichberechtigung, Transparenz und gegenseitigem Respekt beruht.“ In einem gemeinsamen Manifest wird nicht an Kritik am bestehenden Verband gespart, der sich durch Ausgrenzung und Intransparenz auszeichne. Beklagt werden außerdem mangelnde demokratische Strukturen und fehlende Dialogbereitschaft.