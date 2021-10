Kunsthaus Bregenz: Unterwegs auf dem Pfad der Verödung

Bregenz – Überrascht zeigte sich Otobong Nkanga, als sie vor rund einem Jahr erfuhr, dass sie im internationalen Ranking des „Kunstkompasses“ die Liste der „Stars von morgen“ anführt. In einem Interview mit der deutschen Presse sagte sie daraufhin aber auch, dass ihre Zukunft als Künstlerin nicht von Rankings abhänge, sondern eher von den Möglichkeiten der Existenz auf unserem Planeten. Eine Aussage, die auf ihre künstlerische Herangehensweise hinweist. Seit Jahren arbeitet die Künstlerin, die in Nigeria geboren wurde und heute in Antwerpen lebt und arbeitet, künstlerisch an der Beziehung von Mensch und Erde.