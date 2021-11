Gut zu wissen: Diese 3G-Regeln gelten ab heute am Arbeitsplatz

Innsbruck – In Österreich gilt ab 1. November 2021 eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Dann müssen all jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat am Samstag neuerlich erklärt, er rechne damit, dass bereits Ende kommender Woche/Anfang übernächster Woche 400 Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen werden. Ab dann tritt Stufe 3 des Fünf-Stufen-Plans in Kraft und damit die 2,5-G-Regel für alle 3-G-Bereiche. Für „getestet“ benötigt es dann einen negativen PCR-Test, zugleich gelten die jetzt von den Bundesländern angekündigten Verschärfungen .

Am Arbeitsplatz, würde nach Ablauf der geplanten 14-tägigen Übergangsfrist, während der alternativ zum Test noch FFP2-Masken am Arbeitsplatz akzeptiert werden, ab 15. November ebenfalls 2,5 G einzuhalten sein.

Der 3G-Nachweis ist in der Arbeit überall dort mitzuführen, wo man in Kontakt mit anderen Personen kommen kann. Also etwa im Büro, in einer Werkshalle, auf einer Baustelle oder in der Kantine.