Gut zu wissen: Was die 3G-Regel am Arbeitsplatz bedeutet

Innsbruck – In Österreich gilt ab 1. November 2021 eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Dann müssen all jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.

Der 3G-Nachweis ist in der Arbeit überall dort mitzuführen, wo man in Kontakt mit anderen Personen kommen kann. Also etwa im Büro, in einer Werkshalle, auf einer Baustelle oder in der Kantine.