Künftig auch Bundes- und Landesjobs auf AMS-Jobplattform zu finden

Wien – Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet Arbeitssuchenden künftig auch offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung an. Ab sofort finde man auf ams.at/allejobs und in der AMS-Job-App erstmals auch die freien Jobs in der öffentlichen Verwaltung, sei es auf Bundes- oder Landesebene, teilte das AMS am Dienstag mit. Diese werden aus dem Amtsblatt der Wiener Zeitung, der Jobbörse der Republik Österreich sowie den Stellenausschreibungsportale der Bundesländer übernommen.