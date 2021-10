Regenwald-Schutz und Klimaneutralität: Brasilien und Australien setzen Ziele

Brasilien, wo in weiten Teilen in den vergangenen Monaten Wassermangel und Trockenheit geherrscht hat, wird eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz zugeschrieben. Der Anteil des südamerikanischen Landes am Amazonasgebiet, das als wichtiger Speicher des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 gilt, entspricht flächenmäßig der Größe Westeuropas. Präsident Bolsonaro sieht das Amazonasgebiet vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial.

Darauf habe er sich mit seinem Koalitionspartner NPA verständigt, sagte Morrison. Die Nationale Partei Australiens ist ein Befürworter der Kohleindustrie und erhält im Gegenzug einen weiteren Posten im Kabinett. Erreicht werden soll das Ziel unter anderem durch eine Senkung der Kosten für Wasserstoff und „ultra-günstige“ Solarenergie und Langzeitspeicher. „Wir sind Spitzenreiter in der Welt, was Solarstrom betrifft“, sagte Energieminister Angus Taylor. Ein Viertel aller Häuser beziehe seinen Strom bereits aus Sonnenenergie. „Kein anderes Land ist auf diesem Level.“

Obwohl gerade Australien schwer vom Klimawandel betroffen ist, hat das Land lange gezögert, sich zu ambitionierten Klimazielen zu verpflichten. Gleichzeitig ist Down Under einer der größten Kohleexporteure der Welt und hat eine der höchsten CO2-Emissionsraten pro Kopf. Morrison hatte wochenlang offen gelassen, ob er überhaupt zum Klimagipfel fahren würde und erst Mitte Oktober seine Teilnahme bestätigt.

Zu Wort meldete sich am Dienstag auch der legendäre Dokumentarfilmer David Attenborough (95). Er mahnte die Staats- und Regierungschefs mit Nachdruck zu mehr Einsatz gegen den Klimawandel. „Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Wir müssen es jetzt tun“, sagte der Brite in einem am Dienstag ausgestrahlten Gespräch mit der BBC. „Jeder Tag, der vergeht, an dem wir nichts dagegen tun, ist ein verlorener Tag.“