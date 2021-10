Neuer Bundestag kam zu konstituierender Sitzung zusammen

Berlin – Der 20. Deutsche Bundestag ist am Dienstagvormittag zu seiner konstituierenden Sitzung im Berliner Reichstagsgebäude zusammengekommen. Die Sitzung wurde vom bisherigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble in seiner Rolle als Alterspräsident des Hohen Hauses eröffnet. Auf der Tagesordnung steht zunächst die Wahl des Präsidiums. Neue Parlamentsvorsitzende soll die Sozialdemokratin Bärbel Bas werden. Im neuen Bundestag sitzen 736 Abgeordnete.

Der scheidende Bundestagspräsident Schäuble mahnte eine dringende Wahlrechtsreform an. Mit Blick auf den mit 736 Mitgliedern größten Bundestag sagt der CDU-Politiker, dass sich keine politische Kraft einer Reform zur Verkleinerung entziehen dürfe. Schäuble, der die Sitzung bis zur Wahl der neuen Bundestagspräsidentin als Alterspräsident im Parlament leitet, spricht von "bitteren Erfahrungen" beim Scheitern einer Wahlrechtsreform in der letzten Legislaturperiode.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bat Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die Regierungsgeschäfte noch so lange weiterzuführen, bis ein neuer Kanzler gewählt wird. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag mit. Der Schritt ist üblich, wenn beim Zusammentreten eines neuen Bundestags noch kein neuer Regierungschef gewählt wird. Offiziell endet mit der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Dienstag die Amtszeit der Kanzlerin und der Bundesminister. Wie das Präsidialamt weiter mitteilte, wird Steinmeier den Mitgliedern der Bundesregierung im Schloss Bellevue noch am Dienstag ihre Entlassungsurkunden aushändigen.