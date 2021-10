Wacker-Coach Morass in „Tirol Live“ über seine Zukunft: „Bin für alles offen"

Nach zwei klaren Siegen gegen die Rapid-Amateure und zuletzt gegen die OÖ Juniors stand der neue Wacker-Trainer Masaki Morass am Montag im „Tirol Live“-Studio locker Rede und Antwort. Von einem Trainereffekt wollte der in Tokio geborene und in Tirol aufgewachsene Fußball-Fachmann nicht sprechen.