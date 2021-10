Landeck – Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Hotel in Landeck eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mitternacht und 6 Uhr Früh. Im Bereich der Rezeption wurde ein befestigter Möbeltresor samt Inhalt gestohlen. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 1000 Euro. (TT.com)