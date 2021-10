Busfahrer wegen Busunglücks bei Verona mit 17 Toten verurteilt

Verona – Ein Berufungsgericht in Verona hat am Dienstag in zweiter Instanz einen ungarischen Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er soll im Jänner 2017 einen schweren Busunfall auf der Autobahn A4 nahe der norditalienischen Stadt Verona verursacht haben. Bei dem Unfall kamen 17 Personen ums Leben, darunter elf ungarische Schüler. 39 weitere Personen wurden verletzt. In erster Instanz war der Busfahrer 2020 zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.