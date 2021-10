Auto ging am Zirler Berg in Flammen auf

Seefeld – Am Zirler Berg ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 41-Jähriger gegen 16.30 Uhr bergwärts, als das Fahrzeug im Motorraum plötzlich zu brennen begann. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen, bevor das Auto in Vollbrand stand.