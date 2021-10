Drohnenrettung Tirol: Freiwillige retten Tiere aus der Luft

„Ich unterstütze diese ehrenamtliche Arbeit, so gut ich kann“, sagt Inge Welzig, die ihr Leben bekanntlich ebenfalls dem Tierwohl widmet. Zu einem originellen Spendenaufruf haben sich die beiden Damen am vergangenen Montag im Inntalcenter in Telfs getroffen und die vielen Kunden um Unterstützung gebeten. Denn der Verein plant, ein zweites Team für Sucheinsätze zu bilden. Notwendig dafür ist nicht nur die Anschaffung einer geeigneten Drohne, besonders teuer mit einem Anschaffungspreis von rund 6000 Euro ist die spezielle Wärmebildkamera, die eigens aus den USA importiert werden muss. „Wir sind für jede finanzielle Unterstützung dankbar“, bekundet Inge Welzig. Die Dienstleistung aus der Luft ist für Bauer und Jäger kostenlos. Es mangelt auch nicht an Freiwilligen, die sich in den Dienst der Sache stellen wollen.