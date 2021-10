Gefährliche Durchzugsstraße: Land prüft einen 30er durch Obsteig

Obsteig – Die Kinder der Volksschule Obsteig hatten beim Besuch von Mobilitätsreferentin LHStv. Ingrid Felipe auf ihren gefährlichen Schulweg entlang der B189, der Mieminger Bundesstraße, aufmerksam gemacht. Als Idee gaben sie der Politikerin ein Transparent als Petition mit, auf dem sie einerseits einen 30er durch Obsteig und andererseits eine Fußgängerampel im Bereich der Kirche forderten. Der Obsteiger Gemeinderat zog nun in dieser Sache vergangene Woche nach und stellte an die Landesregierung den offiziellen Antrag (bei einer Enthaltung) für eine 30-km/h-Zone auf der Mieminger Bundesstraße sowie eine Ampel im Bereich Unterstrass.

In Tarrenz, der zweiten nicht umfahrenen, aber stark belasteten Gemeinde an der Fernpass- und Mieminger Straße, verfolgt BM Stefan Rueland mit Interesse die beginnende Diskussion in Obsteig. Eine Ampel käme für ihn weniger in Frage („Wir haben bei uns schon Stau wegen des Kreisverkehrs in Imst“), da „eher Fußgänger-Unterführungen“. Aber Engstellen an der Ortsdurchfahrt mit wenige Zentimeter breiten Gehsteigen könnten einen 30er wohl rechtfertigen.